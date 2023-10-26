Новинка производства: паста КПД

Завод “Гермоизол” запустил производство кремнийорганической диэлектрической пасты КПД.

Новинка производства: гидрофобизатор Стоп-Аква.

В складскую программу компании введён новый продукт - водоотталкивающая и антисептическая пропитка для бетона, кирпича, камня и дерева Гермоизол Стоп-Аква.

Новинка производства: негорючий огнеупорный клей ОГНЕТИТАН КНО.

В складскую программу огнезащитных материалов добавлен негорючий огнеупорный клей ОГНЕТИТАН КНО.

Новинка производства: терморасширяющийся герметик ОГНЕТИТАН‐ГТО.

Новинка производства: Герметик акриловый терморасширяющийся огнезащитный ОГНЕТИТАН‐ГТО.

Гермоизол – участник XV Всероссийской конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2023».

Уже традиционно, компания Гермоизол принимает участие в Всероссийской конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ», посвященной современным технологиям, материалам и оборудованию для электростанций.

Переезд склада компании Гермоизол.

Уважаемые партнёры! В связи с расширением производственных мощностей завод и склад компании Гермоизол переехали.

В связи с расширением производственных мощностей завод и склад компании Гермоизол переехали.

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Уважаемые партнёры! Для вас - уникальное предложение на однокомпонентные полиуретановые

универсальные монтажные пены: Гермоизол Всесезонная, Гермоизол Летняя, Гермоизол Зимняя.





Сертификация СРО на проектирование огнезащиты.

С 2022 года компания Гермоизол зарегистрирована в едином реестре СРО и имеет право осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства.