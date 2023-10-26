ОГНЕЗАЩИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ОГНЕТИТАН
Полный цикл: разработка, сертификация, производство, проектирование, шефмонтаж
Научный подход, современное производство и лаборатория
100% качество, надежность и уверенность в результате
ООО “Гермоизол” ведущий российский производитель высококачественных огнезащитных материалов под брендом “Огнетитан”.Наша миссия - надежное обеспечение пожарной безопасности объектов.
250+ реализованых проектов в год
Разработка проектов огнезащиты
Точный расчет материала
Профессиональный монтаж
5 лет гарантии на работы
4 500 000 кг. в год производственная мощность
ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ОГНЕЗАЩИТЫ
Огнезащита металлоконструкцийПерейти в каталог
Огнезащита кабелейПерейти в каталог
Огнезащита кабельных и вентиляционных проходокПерейти в каталог
Огнезащита железобетонных и бетонных конструкцийПерейти в каталог
Огнезащита деревянных конструкцийПерейти в каталог
Огнезащитная пенаПерейти в каталог
ГерметикиПерейти в каталог
Атмосферостойкие огнезащитные краски по металлуПерейти в каталог
Противопожарные уплотнителиПерейти в каталог
СТРОИТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ
Теплопроводные и термостойкие компаунды, пасты и краскиПерейти в каталог
Антикоррозионное покрытиеПерейти в каталог
Профессиональные монтажные пеныПерейти в каталог
Силиконовый герметикПерейти в каталог
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ОГНЕЗАЩИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ГЕРМЕТИКИ
внутреннее и наружное применение
Огнетитан ПРО-ВЕНТ
для внутреннего применения
Огнетитан LМ
на органической основе
Огнетитан Р
внутреннее и наружное применение
Огнетитан ЛТК-бк
для наружного применения
Огнетитан RM
для наружного применения
Огнетитан LMR
Огнетитан-КП
Универсальные огнезащитные проходки 100% влагостойкие проходки Срок эксплуатации не менее 40 лет
ПАО "Газпром"
ПАО "Лукойл"
ПАО "НК "Роснефть"
ГК "Ростех"
ПАО "РусГидро
АО "Концерн Росэнергоатом"
Судостроение и оборонный комплекс
Инфраструктура и ЖКХ
Транспортное строительство
Энергетика
Нефтегазовая и химическая промышленность
БЕСПЛАТНЫЙ РАСЧЕТ ЗАКАЗА
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НОВОСТИ
Новинка производства: паста КПД
26.10.2023
Новинка производства: гидрофобизатор Стоп-Аква.
16.10.2023
Новинка производства: негорючий огнеупорный клей ОГНЕТИТАН КНО.
09.10.2023
Новинка производства: терморасширяющийся герметик ОГНЕТИТАН‐ГТО.
12.09.2023
Гермоизол – участник XV Всероссийской конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2023».
13.06.2023
Уже традиционно, компания Гермоизол принимает участие в Всероссийской конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ», посвященной современным технологиям, материалам и оборудованию для электростанций.
Переезд склада компании Гермоизол.
05.04.2023
Уважаемые партнёры!В связи с расширением производственных мощностей завод и склад компании Гермоизол переехали.
АКЦИЯ! СКИДКИ ДО 50% НА МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ!
21.03.2023
универсальные монтажные пены: Гермоизол Всесезонная, Гермоизол Летняя, Гермоизол Зимняя.
Сертификация СРО на проектирование огнезащиты.
06.12.2022
123007, Россия, г. Москва, ул. 4-я Магистральная, дом 7, стр.1