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Наш адрес: г. Москва,

ул. 4-я Магистральная,

дом 7, стр. 1

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+7 (499) 288-00-31 +7 (800) 222-13-94 ПН-ПТ 9-18 МСК
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ОГНЕЗАЩИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ОГНЕТИТАН

Полный цикл: разработка, сертификация, производство, проектирование, шефмонтаж

Научный подход, современное производство и лаборатория

100% качество, надежность и уверенность в результате

ООО “Гермоизол” ведущий российский производитель высококачественных огнезащитных материалов под брендом “Огнетитан”.

Наша миссия - надежное обеспечение пожарной безопасности объектов.
250+ реализованых проектов в год

250+ реализованых проектов в год

Разработка проектов огнезащиты

Разработка проектов огнезащиты

Точный расчет материала

Точный расчет материала

Профессиональный монтаж

Профессиональный монтаж

5 лет гарантии на работы

5 лет гарантии на работы

4 500 000 кг. в год производственная мощность

4 500 000 кг. в год производственная мощность

ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ОГНЕЗАЩИТЫ

Огнезащита металлоконструкций

Огнезащита металлоконструкций

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Огнезащита кабелей

Огнезащита кабелей

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Огнезащита кабельных и вентиляционных проходок

Огнезащита кабельных и вентиляционных проходок

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Огнезащита железобетонных и бетонных конструкций

Огнезащита железобетонных и бетонных конструкций

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Огнезащита деревянных конструкций

Огнезащита деревянных конструкций

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Огнезащитная пена

Огнезащитная пена

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Герметики

Герметики

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Атмосферостойкие огнезащитные краски по металлу

Атмосферостойкие огнезащитные краски по металлу

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Противопожарные уплотнители

Противопожарные уплотнители

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СТРОИТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ

Теплопроводные и термостойкие компаунды, пасты и краски

Теплопроводные и термостойкие компаунды, пасты и краски

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Антикоррозионное покрытие

Антикоррозионное покрытие

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Профессиональные монтажные пены

Профессиональные монтажные пены

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Силиконовый герметик

Силиконовый герметик

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ОГНЕЗАЩИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ГЕРМЕТИКИ

Огнетитан ПРО-ВЕНТ

внутреннее и наружное применение

Огнетитан ПРО-ВЕНТ

Универсальные огнезащитные проходки

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Огнетитан КП

огнеупорный жаростойкий

Огнетитан КП

Универсальные огнезащитные проходки

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Огнетитан LМ

для внутреннего применения

Огнетитан LМ

Огнезащитное покрытие для металлических конструкций
(для ограниченных атмосферных воздействий).

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Огнетитан Р

на органической основе

Огнетитан Р

Однокомпонентное огнезащитное покрытие вспучивающегося (интумесцентного) типа
на основе органического растворителя

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Огнетитан КНО

внутреннее и наружное применение

Огнетитан КНО

Клей негорючий огнеупорный

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Огнетитан ЛТК-бк

внутреннее и наружное применение

Огнетитан ЛТК-бк

Лента термостойкая керамическая без клеевой основы

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Огнетитан ЛТК-кл

внутреннее и наружное применение

Огнетитан ЛТК-кл

Лента термостойкая керамическая на клеевой основе

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Огнетитан ЛПТ

внутреннее и наружное применение

Огнетитан ЛПТ

Лента противопожарная терморасширяющаяся

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Пена Огнетитан

всесезонная полиуретановая

Пена Огнетитан

Огнестойкая монтажная пена
ТУ 20.30-015-03495485-2017

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Огнетитан RM

для наружного применения

Огнетитан RM

Огнезащитное покрытие для металлических конструкций 100% влагостойкое.

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Огнетитан-1500

огнеупорный жаростойкий

Огнетитан-1500

Герметик жаростойкий
огнеупорный для печей и каминов

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Огнетитан‐ГТО

универсальный силиконовый

Огнетитан‐ГТО

Герметик терморасширяющийся
огнезащитный акриловый

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Огнетитан LС

для внутреннего применения

Огнетитан LС

Огнезащитное покрытие для электрических кабелей

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Огнетитан LMR

для наружного применения

Огнетитан LMR

Огнезащитное покрытие для электрических кабелей.
100% влагостойкое.

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Огнетитан-КП

Огнетитан-КП

Универсальные огнезащитные проходки 100% влагостойкие проходки Срок эксплуатации не менее 40 лет

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Наши клиенты
ПАО "Газпром"

ПАО "Газпром"

ПАО "Лукойл"

ПАО "Лукойл"

ПАО "НК "Роснефть"

ПАО "НК "Роснефть"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ПАО "РусГидро

ПАО "РусГидро

АО "Концерн Росэнергоатом"

АО "Концерн Росэнергоатом"

Все выполненные объекты
Сферы применения
Судостроение и оборонный комплекс

Судостроение и оборонный комплекс

Инфраструктура и ЖКХ

Инфраструктура и ЖКХ

Транспортное строительство

Транспортное строительство

Энергетика

Энергетика

Нефтегазовая и химическая промышленность

Нефтегазовая и химическая промышленность

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НОВОСТИ

Новинка производства: паста КПД

26.10.2023

Завод “Гермоизол” запустил производство кремнийорганической диэлектрической пасты КПД.

Новинка производства: гидрофобизатор Стоп-Аква.

16.10.2023

В складскую программу компании введён новый продукт - водоотталкивающая и антисептическая пропитка для бетона, кирпича, камня и дерева Гермоизол Стоп-Аква.

Новинка производства: негорючий огнеупорный клей ОГНЕТИТАН КНО.

09.10.2023

В складскую программу огнезащитных материалов добавлен негорючий огнеупорный клей ОГНЕТИТАН КНО.

Новинка производства: терморасширяющийся герметик ОГНЕТИТАН‐ГТО.

12.09.2023

Новинка производства: Герметик акриловый терморасширяющийся огнезащитный ОГНЕТИТАН‐ГТО.

Гермоизол – участник XV Всероссийской конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2023».

13.06.2023

Уже традиционно, компания Гермоизол принимает участие в Всероссийской конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ», посвященной современным технологиям, материалам и оборудованию для электростанций.

Переезд склада компании Гермоизол.

05.04.2023

Уважаемые партнёры!

В связи с расширением производственных мощностей завод и склад компании Гермоизол переехали.

АКЦИЯ! СКИДКИ ДО 50% НА МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ!

21.03.2023

Уважаемые партнёры! Для вас - уникальное предложение на однокомпонентные полиуретановые
универсальные монтажные пены: Гермоизол Всесезонная, Гермоизол Летняя, Гермоизол Зимняя.

Сертификация СРО на проектирование огнезащиты.

06.12.2022

С 2022 года компания Гермоизол зарегистрирована в едином реестре СРО и имеет право осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства.
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123007, Россия, г. Москва, ул. 4-я Магистральная, дом 7, стр.1

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